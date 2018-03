Eduardo Viana fica mais 4 anos na Ferj Eduardo Viana foi reeleito nesta quinta-feira para mais quatro anos de mandato na presidência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Candidato único, ele obteve a unanimidade dos votos - inclusive dos quatros clubes grandes do Estado - que compareceram ao pleito. Foram 199 votos, cada um respeitando o peso de acordo com o estatuto. Eduardo Viana está há 18 anos no cargo. "Será mais uma etapa na administração da Ferj. Espero contar com o apoio de todos os clubes", disse o dirigente, ressaltando que pretende comandar o futebol do Rio mesmo com o "governo federal atrapalhando". "Esta intromissão no esporte é um grande erro. Eles têm que ficar no lugar deles e deixar que os clubes cuidem de sim", afirmou Eduardo Viana. Ele também lembrou que até 1994 os clubes recebiam dinheiro da Loteria Esportiva. "Faz muita falta. Por causa disso é preciso fazer um novo trabalho de marketing para ter recursos, pois a televisão se mostrou ineficiente nisso." A surpresa durante a votação foi o Flamengo. No início desta semana, o clube tinha retirado o apoio a Eduardo Viana por causa de uma promessa não cumprida pelo dirigente. Mas o vice-presidente de relações externas do clube, Michel Assef, acabou votando na reeleição do presidente. A vitória de Eduardo Viana foi facilitada pela desistência do pré-candidato Paulo de Almeida, ex-presidente do São Cristovão. Ele havia conseguido adiar a primeira votação, que seria no dia 3 de julho, acusando o atual presidente de ter apoio de ligas fantasmas, assinaturas de apoio inexistentes, entre outras irregularidades. Mas, na quarta-feira, Paulo Almeida desistiu de ser candidato e revelou que não mais entraria na Justiça para evitar o pleito.