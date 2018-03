Eduardo Viana sem oposição na eleição Paulo de Almeida, que surgira como oposição a Eduardo Viana nas eleições para a presidência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), desistiu de entrar na Justiça para suspender o novo pleito, marcado para acontecer nesta quinta-feira. Com isso, Eduardo Viana está livre para conseguir a reeleição e continuar no cargo por mais quatro anos. Paulo de Almeida questionou todo o processo eleitoral e alegou que, se a legislação fosse respeitada, apenas a Cabofriense teria condições de votar. "Desconheço quem são os presidentes de diversas ligas que têm direito a voto", afirmou. "Como vou ser candidato se não sei para quem pedir voto?" De acordo com Paulo de Almeida, a desistência em entrar com uma nova ação na Justiça deve-se ao fato de os demais clubes apoiarem Eduardo Viana. "Se tivesse o apoio de mais de uma equipe da primeira divisão, tudo bem. Infelizmente, não tenho", disse.