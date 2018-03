Edvaldo conquista preferência de Levir Antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro eram poucos os torcedores do Botafogo que acreditavam numa boa campanha. Hoje, o Alvinegro lidera a competição. Parte deste sucesso é creditado a um atacante que despontou tardiamente no futebol e que chegou a desistir da profissão. Seu nome? Edvaldo. Vice-artilheiro do Botafogo no Brasileiro - tem três gols, um a menos que Dill - Edvaldo, conquistou aos poucos a preferência do técnico Levir Culpi. Seu prestígio é tão alto com o treinador que o jogador nem tem sido incluído no rodízio de atacantes proposto por Levir. Enquanto Leandrão, Dill e Fábio alternam na titularidade, Edvaldo permanece intocável. Destaque do América no último Campeonato Carioca, o atacante foi contratado pelo Botafogo no início de abril. Na época, disse que estava realizando um sonho de infância, pois toda a sua família torce para o Alvinegro carioca. Também frisara que ganharia a vaga de titular na primeira chance que tivesse. "No América foi assim. Quando entrei, não saí mais e acabei artilheiro do time no Estadual." Mas a boa fase de Edvaldo poderia não ter acontecido. Quando foi dispensado do Porto Alegre, atual Itaperuna, nos anos 80, decidiu abandonar o futebol. "Nessas horas, você não consegue acreditar em mais nada. Mas hoje vejo que estava errado", afirmou o jogador. "Aprendi que vontade é tudo na vida e levo isso ao campo." Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Edvaldo, de 29 anos, tem apenas quatro como profissional. Cerca de dez anos depois de desistir do futebol, ele resolveu aceitar o convite do Duquecaxiense e retornar ao esporte. Seguiu para o Matsunichi (China) e, em 2000, foi para o Arraial do Cabo. Suas boas atuações o fizeram ser contratado pelo América. No período em que ficou longe do futebol, Edvaldo trabalhou fazendo "lotada", chegando, inclusive, a levar torcedores ao Maracanã. Vendo os jogos do Botafogo, ele destaca o fim do jejum de títulos, em 1989, e o primeiro Brasileiro, em 1995, como os momentos mais emocionantes da sua vida. Além, é claro, de ter realizado o sonho de vestir a camisa do Alvinegro. Hoje, o jogador sentiu dores na panturrilha direita, durante o treino, mas não deve ser problema para a partida contra o Sport, no próximo sábado.