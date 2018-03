Edvar estuda convite do Corinthians Edvar Simões é o escolhido pelo Corinthians para ocupar o cargo de diretor-técnico, que era de Roberto Rivellino. O dirigente esteve reunido com o presidente Alberto Dualib na noite de segunda-feira, no Parque São Jorge, e só não voltará ao departamento de Futebol Profissional se não quiser. Atualmente, Edvar é o técnico do Corinthians/Mogi, que disputa o Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Ele também já havia trabalhado como gerente de Futebol no próprio Corinthians e saiu no final de 2003 porque se sentiu sem função com a chegada de Rivellino, em outubro do ano passado. Edvar ganhou a briga com Paulo Angioni e Henrique Alves, também cotados para assumir o cargo. O apoio do vice-presidente Nesi Curi foi fundamental na escolha. Os dois trabalharam juntos nos anos 60, quando Edvar fazia parte de um dois maiores times de basquete da história do clube - e do Brasil - ao lado de Amauri, Wlamir Marques, Ubiratan e Rosa Branca. Na época, Nesi já era um dos principais ?caciques? da diretoria, que tinha Vadi Helou como presidente. Na reunião que definiu o nome de Edvar, Nesi levou em consideração a história de Edvar no Parque São Jorge. "Ele é meu homem de confiança desde a época do basquete". Apesar do apoio importante de Nesi - e do próprio presidente Dualib - Edvar sabe que seu nome sempre foi muito contestado no clube, pelo segundo escalão. Mas não será isso que vai impedir a sua volta. O principal dilema é de ordem pessoal, já que ele voltou a fazer o que gosta, dirigindo o time de basquete do Corinthians/Mogi. Hoje Edvar treinou normalmente a equipe, sem decidir se continua no basquete ou se volta para o futebol.