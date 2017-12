Efeito Panamá ?ressuscita? seleção Bastou uma vitória por 5 a 0 sobre a inexpressiva equipe do Panamá para que o clima de ansiedade na seleção diminuísse a ponto de o técnico Luiz Felipe Scolari e seu auxiliar Flavio Teixeira convidarem Leonardo e Roberto Carlos para uma partida de tênis, vencida pela dupla de atletas por 2 sets a 0. O primeiro treino de Rivaldo e do lateral Júnior com o grupo também deixou Scolari mais animado. Assim como a rápida recuperação do lateral Belletti, curado de estiramento muscular. "A confiança voltou, estamos dando início a uma nova fase", observou o coordenador-técnico Antonio Lopes, o único da comissão técnica a falar nesta sexta-feira - pela programação da seleção, Scolari não concede entrevistas por três dias consecutivos. O goleiro Marcos destacou a importância de um placar "elástico" no amistoso com o Panamá "para acabar com o baixo astral e trazer a torcida de volta à seleção". Tanto no treino da manhã quanto no da tarde, a descontração era a marca da nova fase da equipe. Leonardo caminhou cedo pela concentração ouvindo música clássica. Juan preferiu pagode. "Deu para perceber um sentimento de alívio, acho que tudo vai mudar a partir de agora", comentou o zagueiro do Flamengo. Até os juniores do Atlético-PR, após exercícios na sala de musculação do Centro de Treinamento (CT) do clube, optaram por ver o trabalho tático de Scolari. Apesar do discurso de aproximação com os torcedores, mais uma vez eles ficaram do lado de fora do CT, reclamando do desdém da comissão técnica. Alguns subiram no capô de carros para saudar, sobre o muro, os jogadores da seleção. "Não entendo isso, a gente quer dar nosso apoio e nem pode entrar", reclamou o aposentado Alvino Cruz, 67 anos, que viajou 30 quilômetros de ônibus para assistir a um treino e tentar obter um autógrafo de Rivaldo. "Nem cheguei perto", protestou. Neste sábado, estão previstos treinos em dois períodos e Antonio Lopes deve comparecer ao Arena da Baixada para ver Atlético-PR x Flamengo.