Efeito suspensivo libera técnico do Flamengo O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ) concedeu no início da tarde desta quarta-feira um "efeito suspensivo" que vai permitir ao técnico do Flamengo, Abel Braga, comandar o time carioca contra o Grêmio logo mais à noite (21h45), no Maracanã, na partida de volta pela quarta-de-final da Copa do Brasil. Na noite de terça, o tribunal suspendeu o treinador por 30 dias. O treinador foi condenado por agredir verbalmente árbitro Luis Carlos Santos, no primeiro confronto da final do Campeonato Estadual, contra o Vasco, no Maracanã. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2 a 1.