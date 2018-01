Efetivado, López Caro realiza sonho Substituto do brasileiro Vanderlei Luxemburgo, Juan Ramón López Caro foi efetivado como treinador do Real Madrid e fica no cargo até o final da temporada. ?Sonhei toda a minha vida com isso. Vou tratar de aproveitar essa oportunidade?, disse o técnico da equipe espanhola. Aos 42 anos, López Caro era técnico da equipe B do Real e foi convocado pela diretoria para substituir interinamente Luxemburgo, demitido no dia 4 de dezembro. Desde então, foram 3 jogos: derrota para Olympiakos, na Grécia, pela Liga dos Campeões; vitória sobre o Málaga, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol; e empate com o Osasuna, em Madri, também pelo torneio nacional. López Caro admitiu que seu futuro no comando do time dependerá dos resultados. ?Cada minuto de minha vida neste momento será muito intenso?, reconheceu o treinador. ?Agradeço aos que confiaram em mim. O time está no caminho certo, mas ainda falta muito trabalho a fazer.? Apesar de efetivar López Caro, a diretoria do Real busca um treinador mais renomado para a próxima temporada. Especula-se na imprensa espanhola que o clube estaria interessado no italiano Fabio Capello, atualmente na Juventus. O sueco Sven-Goran Eriksson, da seleção inglesa, e o inglês Arsene Wenger, do Arsenal, também estariam na lista. O Real encerra o ano nesta quarta-feira, quando enfrenta o Racing Santander, em Madri, pelo Campeonato Espanhol. O clube ocupa atualmente o terceiro lugar, 8 pontos atrás do líder Barcelona.