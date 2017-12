Effenberg é eleito o melhor da Europa Nesta quinta-feira, a Uefa elegeu os melhores do futebol europeu na última temporada. O meia alemão Effenberg, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador. Outros dois integrantes do clube da Alemanha também receberam prêmios da entidade. Oliver Kahn foi escolhido o goleiro de maior destaque e Ottmar Hitzfeld ganhou na categoria dos treinadores. O melhor zagueiro foi o argentino Ayala, do Valencia. Já o meio-campista mais valioso foi Mendieta, que jogou a última temporada pelo Valencia e que se transferiu para a Lazio. Raúl, do Real Madrid, ficou com o prêmio de melhor atacante, enquanto o sueco Henrik Larsson levou a "a chuteira de ouro", como o maior artilheiro da Europa, com 35 gols marcados no Campeonato Escocês pelo Celtic.