Effenberg promete polêmicas em sua biografia Stefan Effenberg, ex-capitão do Bayern de Munique, promete agitar o futebol alemão com histórias polêmicas em sua autobiografia a ser lançada logo. ?Álcool, drogas, sexo e altos salários estarão no livro?, avisa. O jogador vive com Claudia, ex-mulher de Thomas Strunz, com quem jogou no Bayern.