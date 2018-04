Negociação para renovar avança, e Egídio aguarda chances no Palmeiras

O lateral-esquerdo Egídio, do Palmeiras, não está desanimado, pelo contrário. Apesar de não atuar pela equipe desde que perdeu o pênalti decisivo para a eliminação da Copa Libertadores e perto do fim do contrato, o jogador aguarda novas chances e sonha em recuperação a posição para atingir a marca de cem partidas pelo clube.

"Ele está confiante e é muito determinado. Não está abalado pelo que aconteceu e sabe que terá mais chances", disse o empresário do jogador, Eduardo Uram. O técnico Cuca tirou Egídio do time titular nas últimas partidas sob a justificativa de preservar o lateral.

A titularidade ficou nos últimos jogos com Michel Bastos, um dos grandes amigos de Egídio no elenco. O substituto vai jogar novamente no fim de semana no clássico com o São Paulo, para Cuca ter mais condições de avaliar a sequência de atuações dele.

Egídio recebia algumas vaias da torcida mesmo antes de perder o pênalti contra o Barcelona. A situação deixava Cuca preocupado por entender que o sinal de reprovação deixava o jogador inseguro para atuar.

Ainda assim, a eliminação na Libertadores pode ter causado a perda da titularidade, porém não mexeu com o cotidiano dele. Segundo pessoas próximas, o lateral considera a situação superada pois entende que teve uma boa atuação no tempo normal, na vitória por 1 a 0.

Desde então, nas duas partidas disputadas pelo Palmeiras, contra Vasco e Chapecoense, o jogador não ficou nem entre os reservas, mas tem treinado normalmente com o resto do grupo na Academia de Futebol. Cuca disse na última semana que pretende dar a Egídio a chance de completar o 100º jogo pelo Palmeiras. O lateral está com 92 atuações.

O empecilho para isso é o pouco tempo de contrato. O vínculo atual dele vai até dezembro. "Ainda não começamos a conversar sobre a renovação, mas a diretoria já nos sinalizou que há o interesse", disse o empresário de Egídio.

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, pretende cuidar do assunto em breve. "Vamos conversar com o Egídio e entender qual é a ideia dele. Não gosto de falar em culpados. Ele foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, campeão brasileiro com o Palmeiras. Vamos discutir a renovação no tempo certo", afirmou em entrevista à ESPN Brasil.