Egídio é regularizado e pode estrear pelo Palmeiras no sábado

O lateral-esquerdo Egídio pode fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras neste sábado, diante do Atlético-MG, no Allianz Parque, pela primeira rodada da equipe no Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu regularizar o jogador e seu nome já está no BID (Boletim Informativo Diário). Ele fica como opção no banco de reservas para o técnico Oswaldo de Oliveira.

A diretoria aguardava há mais de 15 dias que o Dnipro, da Ucrânia, enviasse os documentos referentes a saída do atleta do time ucraniano, mas como ele conseguiu se desligar entrando na Justiça, geralmente a liberação demora mais.

Após muita espera, os documentos que os ucranianos deveriam enviar, chegou só na quinta-feira na Fifa, que permitiu a oficialização da transação. Nesta sexta-feira, o departamento jurídico do clube passou a manhã toda tentando a regularização do jogador e conseguiu acertar tudo no fim da tarde.

Anteriormente, Oswaldo havia relacionado 23 jogadores para a partida. Como podem ficar até 12 suplentes, a tendência é que dois sejam cortados. Enquanto Egídio pode jogar, o treinador tem quatro desfalques para a partida, além de Arouca, Allione e Mouche, que já eram ausências certas.

O zagueiro Jackson e o atacante Leandro Pereira estão com dores musculares, enquanto Cleiton Xavier se recupera de um edema na coxa direita e Cristaldo de dores no pé.

Assim, o Palmeiras vai a campo com Fernando Prass; Lucas, Vitor Hugo, Victor Ramos e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Valdivia, Dudu e Rafael Marques; Gabriel Jesus.