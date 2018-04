Egídio pode virar titular do Fla na vaga de Welinton

A equipe que derrotou o Murici por 3 a 0 na estreia da Copa do Brasil só obteve a vitória a partir das entradas de Fierro e Egídio. O primeiro deve seguir no banco, mas o segundo tem boas chances de voltar ao time titular na lateral-esquerda. Nesse cenário, é provável a barração do jovem Welinton, com Ronaldo Angelim retomando o posto de zagueiro ao lado de David.

Seja qual for a decisão, certo é que o treinador rubro-negro ganhou para o clássico muitas opções para mexer no time no andamento do jogo. Diego Maurício está liberado depois de defender o Brasil no Sul-Americano Sub-20, assim como Rafael Galhardo.

Outro disponível é Darío Bottinelli, recuperado de um torção no tornozelo. O atacante Wanderley é o único fora de combate, ainda em luta contra dores no joelho direito.