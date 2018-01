Egídio vê Palmeiras em vantagem por técnico conhecer o Cruzeiro

Demitido em junho do comando do Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira reencontra o clube mais uma vez, agora em um torneio mata-mata. Depois de perder para o ex-clube por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, ele comanda o Palmeiras nesta quarta-feira, às 22h, no Allianz Parque, no primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na opinião do lateral-esquerdo Egídio, o fato do treinador conhecer bem o adversário pode ser um diferencial.

"Marcelo tem um conhecimento grande do Cruzeiro. Até pouco tempo ele estava lá e isso nos favorece. Mas o futebol é jogado dentro das quatro linhas. Temos que impor o nosso ritmo, que tem nos acompanhado. Temos tudo para levar vantagem", apostou o lateral, que também teve passagem marcante pelo clube mineiro, sendo bicampeão brasileiro sob o comando de Marcelo Oliveira.

A expectativa é que o Palmeiras também consiga corrigir os erros demonstrados no primeiro jogo com os mineiros, quando perdeu em Minas por 2 a 1. "Temos totais condições porque estamos jogando em casa e diante da nossa torcida, embora seja um campeonato diferente. Temos que ter sabedoria para jogar em casa. Estamos mentalizando o jogo para levar boa vantagem no segundo jogo", explicou o lateral.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A definição da equipe do Palmeiras para encarar o Cruzeiro acontece no treinamento que será realizado nesta quarta-feira, na Academia de Futebol. O zagueiro Leandro Almeida e o atacante Alecsandro não podem atuar por já terem atuado por outros clubes na competição - Coritiba e Flamengo, respectivamente.