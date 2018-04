Egito abre Mundial Sub-20 com goleada sobre Trinidad

Com a presença do presidente do país, Hosni Mubarak, na tribuna do Estádio do Exército em Alexandria, que teve um público de 84 mil pessoas, a seleção egípcia abriu o placar com o gol de Afroto aos 30 minutos. Mas Trinidad empatou ainda no primeiro tempo, quando Rochford marcou aos 36.

No segundo tempo, porém, o Egito chegou à goleada. Arafat marcou dois gols, enquanto Talaat fez o outro. Assim, a seleção egípcia somou três pontos em sua estreia no Mundial Sub-20, já liderando o Grupo A, que terá a partida entre Paraguai e Itália nesta sexta-feira, na cidade do Cairo.

Ainda nesta sexta-feira, acontecem mais dois jogos no Mundial Sub-20, ambos pelo Grupo B, cuja disputa acontece no Cairo: Nigéria x Venezuela e Espanha x Taiti.