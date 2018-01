Egito derrota Paraguai no Sub-20 O Egito ficou com a terceira colocação do Campeonato Mundial Sub-20, na Argentina. Neste domingo, em Buenos Aires, a seleção egípcia derrotou o Paraguai por 1 a 0 - gol de Mohamed El Yamany, aos 21 minutos dos segundo tempo. A decisão do título entre Argentina e Gana será ainda hoje, às 16 horas.