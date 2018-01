Egito goleia Sudão e ainda sonha A seleção do Egito se manteve na luta pela classificação para a Copa do Mundo de 2006 ao golear o Sudão por 6 a 1, em partida realizada neste domingo e válida pelo Grupo 3 das Eliminatórias Africanas. A seleção egípcia ocupa agora a terceira colocação na chave, com 13 pontos, um a menos que Camarões e três a menos que a líder Costa do Marfim. Os gols do Egito foram marcados por Ali (2), Zaki (2) e Saeed (2); Tambal descontou. Pelo Grupo 1, o líder Togo confirmou seu favoritismo e goleou, em casa, Zambia por 4 a 1. Togo tem 16 pontos, dois à frente de Senegal, que ficou no empate de 0 a 0 com o Congo, no campo do adversário. Em terceiro lugar na chave está Zambia, que permanece com 13 pontos. No outro jogo deste domingo, Mali goleou a Libéria por 4 a 1. Mali está em quinto lugar, com 5 pontos, dois pontos atrás de Congo, e a Libéria segue em último, com 4. Pelo Grupo 2, dois jogos foram realizados neste domingo: Gana derrotou Burkina Faso por 2 a 1 e a República Democrática do Congo goleou Uganda por 4 a 0. Classificação da chave: 1) África do Sul; 15; 2) República Democrática do Congo e Gana, 12; 4) Cabo Verde, 10; 5) Burkina Faso, 6; 6) Uganda, 4. Já pelo Grupo 4 Angola alcançou a Nigéria na liderança ao vencer a Argélia por 2 a 1, em casa. A Nigéria ficou no empate de 1 a 1 com Ruanda, fora de casa. No outro jogo deste domingo, Zimbábue bateu o Gabão por 1 a 0. Classificação: 1) Angola e Nigéria, 14 pontos; 3) Zimbábue, 11; 4) Gabão e Argélia, 6; 6) Ruanda, 5. Pelo Grupo 5, Guiné venceu Quênia por 1 a 0. A clasificação: 1) Marrocos, 15 pontos; 2) Guiné e Tunísia, 11; 4) Quênia, 9; 5) Botswana, 6; 6) Malawi, 3.