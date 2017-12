Egito sediará Copa da África em 2006 O Egito foi escolhido como a sede da Copa das Nacões da África de 2006, segundo anúncio feito nesta quinta-feira pelo presidente da Confederação Africana de Futebol, Issa Hayatou. O Egito conseguiu 7 dos 11 votos do Comitê Executivo da entidade. O comitê é formado por 13 representantes, mas Chade e Senegal não participaram da reunião. Além de Egito, estavam concorrendo Argélia, Costa do Marfim e Líbia. A Libia obteve dois votos, enquanto que Costa do Marfim e Argelia consiguiram apenas um, segundo informou Hayatou.