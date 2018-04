Egito supera Nigéria em estreia na Copa Africana

Fora da Copa do Mundo de 2010, o Egito deu mais uma mostra de sua tradição na Copa Africana de Nações. Seis vezes campeão da competição continental e vencedor das duas últimas edições do torneio, o país venceu a Nigéria por 3 a 1, em Benguela, nesta terça-feira, no jogo que abriu o Grupo C em Angola.

Com o resultado, a seleção egípcia assumiu a liderança provisória da chave, com três pontos. Também nesta terça-feira, Moçambique enfrenta o Benin no confronto que fechará a primeira rodada do grupo.

No duelo disputado em Benguela, a Nigéria, que é uma das seleções africanas que disputarão o Mundial deste ano em seu continente, abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com um gol de Obasi, que defende o Hoffenhein, da Alemanha. Ele entrou na área pela direita, ajeitou para a perna esquerda e acertou um forte chute no canto direito alto do goleiro.

Aos 33 minutos, porém, o Egito começou a sua reação. Meteeb aproveitou uma saída desesperada do goleiro Enyeama, que permitiu ao camisa 10 invadir a área pela direita com liberdade e apenas tocar para o gol vazio.

A virada do Egito aconteceu aos 9 minutos do segundo tempo. Hassan recebeu fora da área pela direita e chutou forte. A bola desviou em um defensor e traiu o goleiro da Nigéria, que se encaminhava para o outro canto.

E, aos 42 minutos, os egípcios liquidaram o adversário com um gol de Naguy, que recebeu bola enfiada pelo meio e, de fora da área, chutou rasteiro no canto direito baixo do goleiro para fazer 3 a 1.