Egito vence Camarões em jogo histórico O Egito foi o destaque da rodada deste domingo das Eliminatórias africanas. No Cairo, os egípcios quebraram tabu de 17 anos: venceram Camarões (3 a 2) num torneio oficial. Apesar de não contar com o capitão Emam, o time da casa abriu 3 a 0, com Shawki, Hassan e Al-Sayed. Já nos descontos, o atacante camaronês do Barcelona Samuel Eto?o deu um susto nos 30 mil torcedores que lotavam o estádio marcando duas vezes. A vitória deixou o Egito em segundo no Grupo 3. A líder Costa do Marfim fez 5 a 0 no Sudão, em Abidjan. Pelo Grupo 4, a Nigéria chegou à terceira vitória em quatro apresentações e lidera a chave com 9 pontos. Em Harare, no Zimbábue, o time da casa caiu por 3 a 0. Julius Aghahowa abriu o placar logo aos 3 minutos. Jonas Anakahiri ampliou aos 25. Pouco depois do intervalo, o capitão Austin "Jay Jay" Okocha sofreu pênalti, convertido por Yakubu Aiygbeni, atacante do inglês Portsmouth.