Egito vence Gana e se mantém na liderança do Grupo E nas Eliminatórias Africanas

A seleção do Egito venceu Gana por 2 a 0 em casa, neste domingo, e se manteve na liderança do Grupo E das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Com o resultado, os anfitriões foram a seis pontos após dois jogos disputados.

Gana está na terceira colocação da chave com um. Uganda, que venceu Congo por 1 a 0 no último sábado em casa, é a vice-líder com quatro pontos. E Congo ocupa a lanterna ainda sem pontuar na competição qualificatória.

Quem abriu o caminho para a vitória do Egito foi o atacante Mohamed Salah, da Roma, com um gol aos 43 minutos do primeiro tempo. No final da partida, o time da casa ainda ampliou com Abdalla El Said.

Pelo Grupo A, a República Democrática do Congo (ex-Zaire) venceu Guiné por 2 a 1, fora de casa, e garantiu a liderança da chave após dois jogos disputados. Os visitantes somam os mesmos seis pontos da Tunísia, a segunda colocada, mas levam vantagem no saldo de gols. Guiné e Líbia ainda não pontuaram.

Nesta última fase das Eliminatórias Africanas, as 20 seleções restantes estão divididas em cinco grupos de quatro, que se enfrentarão em turno e returno dentro das chaves. O campeão de cada grupo estará classificado para o Mundial na Rússia.