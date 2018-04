Egito vence Moçambique e avança na Copa Africana

O Egito teve dificuldades neste sábado contra Moçambique, mas engrenou após um gol contra no início da etapa final e venceu por 2 a 0, em Benguela, em partida válida pelo Grupo C da Copa Africana de Nações. Com o resultado, os egípcios se garantiram nas quartas de final da competição.

Veja também:

Nigéria vence e segue com chances de classificação

Eliminada nas Eliminatórias da Copa do Mundo após perder jogo extra para a Argélia, a seleção do Egito mais uma vez surpreende na competição continental e segue viva em busca do tricampeonato - ganhou as últimas duas edições.

Depois de vencer a Nigéria na estreia por 3 a 1, o Egito chegou aos seis pontos com mais uma vitória e se garantiu na próxima fase. Já Moçambique segue com um ponto empatado com Benin e, para avançar, precisa derrotar os nigerianos na quarta-feira.

Apesar do favoritismo egípcio, os moçambicanos fizeram um primeiro tempo equilibrado e pouco deixaram o adversário jogar. Mas no início da etapa final, Khan tentou cortar cruzamento e marcou contra. Moçambique ainda empatou aos 13 minutos, mas o árbitro assinalou impedimento. A partir daí, o Egito controlou a partida e chegou ao segundo gol com Nagy, a dez minutos do fim.