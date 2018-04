Egito vira e derrota Nigéria na Copa Africana de Nações

A Nigéria abriu o marcador aos 12 minutos, com gol de Chinedu Obasi, mas não soube administrar a vantagem. A recuperação egípcia veio com o empate de Emad Moteab aos 34 minutos.

Uma finalização do capitão Ahmed Hassan aos 9 minutos da segunda etapa e um gol de Mohamed Nagui, aos 42 minutos, garantiram os três pontos para o Egito.

A Nigéria enfrenta Argentina, Coreia do Sul e Grécia no grupo B da Copa do Mundo, na África do Sul.

O Egito tenta tornar-se o primeiro país a ganhar três títulos seguidos da Copa Africana.

Em outra partida do dia, o Benin desperdiçou uma vantagem de dois gols ao permitir o empate de Moçambique por 2 x 2 e deixar passar a chance de celebrar a primeira vitória da história no torneio.

Razak Omotoyossi e Dario Khan marcaram para Benin e Miro e Gonçalves Fumo anotaram para Moçambique.

(Reportagem de Mark Gleeson)