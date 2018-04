Eguren e Mendieta treinam e podem reforçar o Palmeiras

SÃO PAULO - Após estrear com vitória sobre o Linense, o Palmeiras pode ter reforços no seu próximo compromisso no Campeonato Paulista. O volante Eguren e o meia Mendieta treinaram com bola nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco na Academia de Futebol, e podem ficar à disposição do técnico Gilson Kleina para o jogo com o Comercial, na próxima quinta-feira, em Ribeirão Preto.

Nesta segunda-feira, os titulares diante do Linense fizeram apenas musculação. Enquanto isso, o restante do elenco realizou atividades técnicas em campo reduzido. Depois, trabalharam cruzamentos e finalizações.

O meia chileno Valdivia deu sequência ao cronograma de fortalecimento muscular. Já o zagueiro Tiago Alves, que lesionou o ombro direito durante a partida do último sábado, iniciou tratamento no departamento médico, onde já está o lateral-direito Bruno Oliveira, que sentiu um incômodo na coxa direita no começo da pré-temporada.

Além de Eguren e Mendieta, outra novidade do treinamento do Palmeiras foi o goleiro Vinicius, que participou do Campeonato Brasileiro Sub-20 e da Copa São Paulo pela equipe de juniores e agora trabalha novamente ao lado de Fernando Prass, Bruno e Fábio.