Eibar goleia pela 2ª vez seguida e esquenta briga por Liga Europa na Espanha

O Eibar segue como a grande surpresa da edição 2016/17 do Campeonato Espanhol. A equipe, de cidade homônima, venceu nesta segunda-feira o seu terceiro jogo seguido. No fechamento da 22.ª rodada, goleou o Granada, em casa, por 4 a 0. O placar foi o mesmo do duelo contra o Valencia, na rodada anterior.

O resultado esquenta a briga pela segunda vaga espanhola na Liga Europa - uma terceira ainda pode ser criada se o Barcelona vencer a Copa do Rei. O Eibar foi a 35 pontos, empatado com o Athletic Bilbao, e a um do Villarreal, que aparece em sexto. Na parte de baixo da tabela, o Granada é o penúltimo, com 13 pontos, a cinco de sair da zona de rebaixamento.

Formado no Real Madrid, o meia Adrian abriu o placar para o Eibar com gol de pênalti. Sergio Enrich fez o segundo, enquanto Ramis anotou o terceiro. Pedro León, outro ex-jogador madrilenho, fechou a contagem. O Granada, do brasileiro Andreas Pereira, entrou em campo com atletas de 10 nacionalidades diferentes.