Eintracht Braunschweig retorna à 1ª divisão do Alemão O Eintracht Braunschweig confirmou seu retorno à 1ª divisão do Campeonato Alemão nesta sexta-feira após 28 anos. O clube, sediado na cidade de Braunschweig, se juntou ao Hertha Berlin, primeiro time da segunda divisão a garantir o retorno à elite do futebol nacional.