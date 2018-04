Eintracht Frankfurt ganha e se consolida em quarto lugar

O Eintracht Frankfurt está agora com 33 pontos, impedindo a aproximação do quinto colocado Mainz, que chegou aos 30 ao vencer o lanterna Greuther Furth, também neste sábado, por 3 a 0. Mas, apesar da quarta posição, ainda segue muito longe do líder Bayern de Munique, que soma 45 pontos e só joga neste domingo pela 19ª rodada, quando visita o Stuttgart.

Na luta por melhores posições no Campeonato Alemão, o Eintracht Frankfurt se manteve próximo do vice-líder Borussia Dortmund, que derrotou o Nuremberg na sexta-feira, por 3 a 0, e chegou aos 36 pontos. Também com 36 pontos está o terceiro colocado Bayer Leverkusen, que ainda joga neste sábado, contra o Freiburg.

No jogo deste sábado, o Eintracht Frankfurt saiu na frente com o gol de Lanig aos 35 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Hoffenheim conseguiu empatar com Volland, aos 20, mas o time da casa marcou logo depois, com Aigner aos 22, e garantiu a vitória nesta 19ª rodada.

Ainda neste sábado, aconteceram mais três jogos no Campeonato Alemão: Augsburg 0 x 0 Schalke, Hannover 2 x 1 Wolfsburg e Borussia Moenchengladbach 2 x 1 Fortuna Dusseldorf.