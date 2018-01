Eintracht vence jogo adiado do Alemão Em jogo adiado da 15.ª rodada da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt bateu nesta quarta-feira o Kaiserslautern por 2 a 1 e manteve o rival na última colocação. A causa do adiamento do confronto foi uma rachadura no teto de uma das tribunas do Estádio Fritz Walter, que também sediará jogos da Copa do Mundo. Weissenberger e Copado fizeram para o time de Frankfurt. Jochen Seitz descontou.