Eis os novos ?professores? no futebol Vanderlei Luxemburgo, Geninho, Oswaldo de Oliveira, Leão, Joel Santana... Os nomes de sempre começam a ter companhia inesperada ? e indesejada. Juninho, Cuca, Mauro Galvão, Marcelo Oliveira, Renato Gaúcho, Rojas, Adílson e Saulo, entre outros, passam a brigar por cargos no comando dos grandes clubes. ?Demorou, mas chegou a vez dos ex-jogadores. Formamos uma nova safra, com muito potencial e todos loucos para ocupar um espaço que começa a ficar vago no futebol brasileiro. Ninguém está roubando o lugar de ninguém?, diz Juninho. Leia mais no Jornal da Tarde