El Nacional bate Independiente por 1 a 0 O El Nacional, do Equador, derrotou o Independiente, da Argentina, por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, em Quito, pelo Grupo 5 da Taça Libertadores da América. O gol foi marcado Borja aos 21 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o El Nacional alcança os quatro pontos e está na terceira posição no grupo. A liderança é do Nacional, do Uruguai, que soma oito pontos, um a mais que o Independiente. O Cienciano, do Peru, soma três pontos.