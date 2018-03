El Nacional e Cienciano empatam por 3 a 3 O El Nacional do Equador empatou com o Cienciano por 3 a 3, na madrugada desta quarta-feira, e somou seu quinto ponto na classificação do Grupo 5 da Copa Libertadores da América. Já o time peruano segue na lanterna, com quatro pontos. O Cienciano saiu na frente, mas logo sofreu a virada e mesmo perdendo por 3 a 1 teve forças para reagir e empatar a partida.