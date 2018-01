El Nacional e Libertad empatam, pelo grupo do Paulista Em jogo válido pelo Grupo 8 da Copa Libertadores, El Nacional (EQU) e Libertad (PAR) empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira, na abertura do returno. Este resultado foi ruim para o time da casa porque vê suas chances de classificação praticamente se esgotarem, já que fica com apenas dois pontos e na terceira colocação. O vice é o River Plate, que tem seis pontos e uma partida a menos. Para o Libertad a vaga é quase certa, pois agora lidera com oito pontos ganhos. O Paulista, de Jundiaí, é o lanterna (quarto colocado), com dois pontos. O próximo jogo deste Grupo 8 é justamente Paulista x River Plate, no dia 5/4. Já para os dois protagonistas desta noite: Libertad x Paulista e El Nacional x River Plate, ambos no dia 12/4.