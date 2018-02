El Nacional e Libertad ficam no 1 a 1 pela Libertadores El Nacional, do Equador, e Libertad, do Paraguai, ficaram no 1 a 1, em jogo disputado nesta terça-feira, em Quito, pelo Grupo 1 da Copa Libertadores da América. Carcelen abriu o placar para os equatorianos aos 23 minutos do segundo tempo, mas Lopez deixou tudo igual aos 34. Com o resultado, o Libertad foi a sete pontos e continua na liderança isolada da chave, seguido do Banfield, da Argentina, e do América, do México, ambos com três, mas uma partida a menos. O lanterna El Nacional somou seu primeiro ponto na competição.