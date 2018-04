"El Tanque" marca gol no coletivo O atacante uruguaio Santiago Silva, ?El Tanque?, realizou hoje à tarde seu primeiro treino coletivo no Corinthians. O jogador comprovou seu estilo de atacante ?guerreiro?. Fez um gol de pé direito ? ao aproveitar um rebote da zaga ? e se empenhou muito. Após o treino, disse que sentiu muito cansaço. ?Fiquei dois dias sem treinar e senti os efeitos da inatividade?, avisou o uruguaio, que chegou ao Parque São Jorge sob os olhares desconfiados da Fiel Torcida. O técnico Carlos Alberto Parreira afirmou que não o indicou ao clube. A única informação que o treinador diz ter a respeito do jogador foi uma fita de vídeo-teipe que lhe foi mostrada por um empresário.