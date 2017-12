El Tigre treina, mas ainda é dúvida Após ficar dois dias sem trabalhar com bola, o atacante César Ramirez, o ?El Tigre?, participou hoje à tarde do coletivo realizado na Granja Comary, mas o técnico do Flamengo, Joel Santana, ainda não confirmou sua escalação. De acordo com o treinador, o jogador paraguaio somente entrará em campo para enfrentar a Ponte Preta, domingo, em São Paulo, se estiver totalmente recuperado da contusão no joelho esquerdo. ?Não quero correr o risco de perdê-lo no restante do Brasileiro?, declarou Joel Santana, ainda invicto no cargo ? em quatro jogos, obteve três vitórias e um empate. O lateral-direito Leonardo Moura deu um susto na comissão técnica e nos médicos do clube. Ele se chocou com o volante Augusto Recife durante o treino, deixou o gramado carregado pelo massagista Russo com dores no joelho esquerdo, mas não deve desfalcar o Flamengo na partida de domingo. ?Por causa do campo escorregadio (devido à chuva que atinge Teresópolis, na Região Serrana do Rio), o Augusto Recife se desequilibrou e bateu com a chuteira no meu joelho. Foi só a pancada?, explicou Leonardo Moura, isentando o companheiro de culpa. ?Aqui não há deslealdade. Todo mundo é amigo?.