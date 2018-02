Elano admite ter proposta do Bétis O meia Elano está afastado há quase um mês dos campos por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo, mas esta semana voltou a treinar e está confiante em poder retornar ao time no domingo, contra o São Caetano, na penúltima rodada do Brasileiro. "Estou muito feliz em poder voltar, treinei muito bem esta semana e sinto quase nada de dor e isso é importante para ajudar a equipe". O que menos ele queria é ver esses dois jogos decisivos de seu time pela televisão, como na final da Libertadores do ano passado, em que sofreu em casa ao ver seu time perdendo para o Boca Juniores. "Infelizmente, estamos sujeitos a essas contusões, mas passamos por cima de tudo isso e podemos conquistar a glória, pois conseguindo atingir os objetivos com toda a equipe grupo, a valorização pessoal surge para todos". Ele aposta tudo na conquista do Brasileiro deste ano, que pode ser seu segundo título nacional e espera atuar nas duas últimas partidas. A última será contra o Vasco no dia 19 e dois dias depois ele vai se casar. Mas outras coisas podem acontecer em sua vida até o final do ano. Uma transferência para a Europa é uma delas. Depois que as negociações com o Atlético de Madri esfriaram, comentam agora o interesse do Betis por seu futebol. Elano desconversa: "fico feliz quando essas propostas surgem, as coisas estão acontecendo mas não tem nada definido e nada certo. Meu objetivo é disputar esses dois jogos finais e depois ver o que vamos fazer". Ele admitiu que houve um contato de um representante do Betis, mas não foi oficial. "Foi só de boca e, quando tiver um papel, a primeira pessoa a saber será o presidente Marcelo Teixeira". Seu contrato termina no final de 2005. "Estou muito feliz aqui no Santos, as coisas estão acontecendo, mas se houver alguma coisa concreta, os comandantes serão os primeiros a saber". Ele está há três anos na Vila Belmiro e, por isso, fica tranqüilo: "se houver uma proposta boa, posso sair; caso contrário, permaneço aqui mesmo, onde sou muito feliz". Ele confessa que estava chateado com a contusão, ocorrida dia 14 do mês passado no jogo contra o Goiás. "Fiquei triste com isso, mas estou de volta para ajudar o grupo e espero sair vitorioso com toda a equipe". Sabe que não vai ser fácil vencer o São Caetano, que venceu quatro e empatou uma das cinco partidas disputadas contra o Santos em campeonatos brasileiros: "É mais um jogo para fazermos nosso trabalho e procurar vencer. A equipe está concentrada para isso e vamos fazer nossa parte".