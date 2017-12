Elano ainda é dúvida no Santos O técnico Vanderlei Luxemburgo tem várias dúvidas para montar a equipe do Santos para a partida contra o Grêmio, domingo, em São José do Rio Preto, numa partida em que pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O treinador ainda não sabe se poderá contar com o meia Elano, que se recupera de uma contusão no tornozelo. O jogador deverá ser observado nos próximos dias, mas as chances de ficar de fora ainda são grandes. Na zaga mais dois problemas: André Luis e Antônio Carlos, suspensos, não jogam. Luxemburgo vai escolher os substitutos entre Avalos, Leonardo e Domingos. Em compensação, o time vai contar com o retorno do volante Preto Casagrande. O jogador volta ao time depois de cumprir três partidas de suspensão. Apesar de enfrentar uma equipe já rebaixada, Luxemburgo recomenda cautela. "Nós não podemos bobear nesta reta final. Qualquer vacilo agora pode ser fatal", diz o treinador. O Santos soma 80 pontos, contra 82 do Atlético-PR. O time paranaense, no entanto, tem uma parada dificílima pela frente: também no domingo, pega o São Caetano na Arena da Baixada, em Curitiba. AÇÃO - A diretoria do Santos regiu e decidiu ir à Justiça na tentativa de recuperar o direito de mandar os jogos do Brasileiro para a Vila Belmiro. O clube pretende ingressar com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pedindo a anulação da decisão divulgada na semana passada, em que perdeu três mandos de campo. A nova punição foi conseqüência de problemas registrados no jogo contra o Goiás, dia 14, em Presidente Prudente, quando um torcedor atirou um objeto no gramado. O Santos decidiu apelar depois que foi informado que a polícia havia detido o torcedor acusado de ter atirado o objeto. O Santos está proibido de mandar seus jogos na Vila até o final do campeonato.