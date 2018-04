Elano confirma transferência para o Flamengo em rede social

RIO - Após muita especulação a respeito do destino do volante Elano, o próprio jogador revelou, nas redes sociais, em que clube vai jogar em 2014: no Flamengo. O anúncio veio horas depois de o Grêmio declarar que as negociações com o atleta estavam liberadas. Cauteloso, o clube carioca não confirma oficialmente a contratação, mas admite que aguarda Elano para a realização de exames.

Em postagem na sua página oficial do Facebook, Elano aproveitou para a agradecer à torcida do Grêmio e cumprimentar o novo time. "Agradeço imensamente o carinho da torcida do Grêmio por todo o apoio durante esse tempo que estive com vocês! Muito obrigado! E desde já saúdo a torcida rubro negra! Prometo fazer o meu melhor para que possamos ter muitas vitórias em 2014", escreveu o jogador.

Durante o um ano e meio que ficou no Grêmio, Elano fez algumas boas partidas, mas não o suficiente para que a diretoria fizesse esforços para mantê-lo. Antes do tricolor gaúcho, o jogador teve uma passagem pelo Santos, na qual conquistou a Copa Libertadores de 2011.

Elano é o terceiro reforço confimado pelo clube da Gávea, que também já anunciou a chegada de Everton, do Atlético-PR, e Feijão, do Bahia.