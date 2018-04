Elano desabafa: decepção com torcida O meia Elano, um dos principais jogadores no esquema tático do Santos do técnico Vanderlei Luxemburgo e um dos artilheiros do time com 12 gols marcados no Brasileiro, desabafou nesta segunda-feira, depois de ter ouvido manifestações contrárias por parte da torcida durante o jogo de sábado, contra o Atlético-MG. "Não entendo o que acontece porque tenho me empenhado ao máximo desde que cheguei ao Santos há três anos", disse ele. Elano marcou o segundo gol santista naquela partida, acredita que jogou bem e essa é a melhor resposta que pode ser dada. "Vou me manter em silêncio e fazendo as coisas dentro de campo", comentou, evitando falar em nomes e na própria torcida. O jogador garante que sua preocupação maior é com o Brasileiro e a seqüência de jogos que o time terá pela frente. "O Santos está entrando na reta final, abriu seis pontos sobre o terceiro colocado e não pode tropeçar para não permitir que os times que estão atrás encostem". Sobre o Atlético-PR, que tem os mesmos 58 pontos que os santistas, Elano considera que é uma grande equipe. "Quem errar menos será o campeão". Mistério - Ninguém soube dizer qual será o time titular do Santos para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo, pela Copa Sul-Americana. "Ainda não conversamos com o treinador e não sabemos de nada", disse o lateral-esquerdo Léo. Elano confirma e acrescenta: "se ele optar em me escalar, tudo bem, vou trabalhar como sempre pela vitória do time, mas se for poupado, vou torcer pelos companheiros que estão tendo oportunidade e vêm jogando bem". A dúvida só será desfeita na manhã desta terça-feira, quando o técnico Vanderlei Luxemburgo volta ao trabalho. Nesta segunda ele não apareceu no CT Rei Pelé porque viajou com sua família no sábado para Foz do Iguaçu (PR) e teve um dia a mais de folga. Os jogadores treinaram normalmente na tarde desta segunda e nesta terça devem realizar um coletivo. Só conversa - Foi comentado em Santos nesta segunda-feira a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo ser convidado para dirigir o Real Madrid, da Espanha. A assessoria de imprensa do treinador negou qualquer contato do técnico com os espanhóis.