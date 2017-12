Elano deve desfalcar Santos no domingo Está cada vez mais difícil Elano se recuperar da torção no tornozelo direito (houve uma pequena lesão nos ligamentos) a tempo de jogar contra o Coritiba, domingo à tarde, no Paraná. Nesta quinta-feira, o meia do Santos fez tratamento de fisioterapia em dois períodos, mas, como ainda sente fortes dores e não participou de nenhum treino na semana, é quase certo que não viajará com o time para Curitiba na sexta. Se Elano for vetado, será o segundo desfalque importante do meio-campo santista nesta partida. O outro é Preto Casagrande, suspenso por três jogos - um já foi cumprido diante do Goiás -, pela expulsão contra o Criciúma, ficando impedido de atuar contra o Coritiba, no domingo, e contra o Paysandu, em Belém, no dia 28. Em compensação, Ricardinho, que estava suspenso no último jogo, retornou nesta quinta-feira da seleção brasileira, e está confirmado para enfrentar o Coritiba. Bronca - O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou irritado com os cruzamentos e chutes em gol errados e gritou muito com os jogadores nos treinos desta quinta-feira, de manhã e à tarde. Ele só deve anunciar a escalação do time pouco antes do jogo de domingo. O provável é que opte pelo mais simples, colocando Zé Elias - outro que cumpriu suspensão no domingo - no lugar de Petro Casagrande. E para substituir Elano, o escolhido deve ser Marcinho. Definições - No treino desta sexta-feira à tarde, no CT Rei Pelé, e no de sábado cedo, já em Curitiba, Luxemburgo também vai decidir quem será o companheiro de André Luís na zaga. Afinal, Leonardo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás. Como o Coritiba promete jogar ofensivamente, inclusive com o reforço do colombiano Aristizábal, que não vinha jogado em razão de uma contusão, há a possibilidade de o Santos voltar a usar o sistema com três zagueiros. Nesse caso, o experiente Antônio Carlos pode ser o libero, atrás de André Luís e Ávalos ou Domingos. Na espera - Se há alguma possibilidade de Robinho viajar para o Paraná na manhã de domingo e participar do jogo da tarde, contra o Coritiba, ninguém sabe. O atacante continua treinando como se fosse jogar, mas deve ser apenas para não perder a forma e poder retornar ao time logo que o seqüestro de sua mãe, dona Marina, seja resolvido.