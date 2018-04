Elano deve liderar reservas do Santos na Copa do Brasil

O meia Elano deverá ser o líder da equipe do Santos na disputa contra o xará do Amapá pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. No treino desta segunda-feira, veterano treinou juntamente com os reservas. Os titulares, que venceram o Palmeiras nos pênaltis pela Campeonato Paulista fizeram apenas um treinamento regenerativo na academia do CT Rei Pelé.

A escalação utilizada pelo técnico Dorival Junior foi a seguinte: Vladimir; Igor, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Caju; Alison, Longuine, Elano e Ronaldo; Paulinho e Joel. O presidente Modesto Roma Júnior decidiu liberar a entrada de torcedores sócios do clube para essa partida.

Após a classificação para a final do Paulistão, o técnico Dorival Junior não confirmou a escalação dos reservas. “Temos uma decisão já no domingo pela frente e temos que pensar seriamente nisso, tomar cuidado. Não sei”, disse o técnico após passar pelo Palmeiras, nos pênaltis.

No jogo de ida, no Amapá, empate por 1 a 1 na semana passada. Com isso, o time da Vila Belmiro pode se classificar com um empate sem gols. Os jogadores, no entanto, lamentaram a realização do jogo de volta. "Nós poderíamos ter vencido por mais gols, mas o gramado estava ruim por causa das chuvas", afirma o atacante Joel, autor do gol santista.