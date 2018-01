Elano é a dúvida do Santos A volta de Ricardo Oliveira ao time foi um grande alívio para o técnico Leão, mas já há outra preocupação: o meia Elano, coringa do treinador, está se recuperando de uma contusão no ligamento medial de seu joelho e não se sabe ainda quanto tempo ficará afastado dos campos, mesmo que a lesão tenha sido considerada pelo médico Antônio Carlos Taira "não muito grave". Mas o sonho do atleta é disputar a final da Libertadores da América. "A vontade é muito grande e espero estar em campo mais uma vez ajudando o time". O atacante Robinho, que deixou o campo contundido no tornozelo, está recuperado e não preocupa os médicos. O time permanece na Colômbia, embora a vontade dos jogadores seja de voltar o mais rápido possível para o Brasil. "Seria muito bom se pudéssemos estar sentindo de perto o entusiasmo de nossa torcida", disse o lateral-esquerdo Léo, que, à tarde, não se mostrava muito preocupado com o adversário do Santos na decisão da Libertadores. "Não importa, pois será muito difícil, como tem sido até aqui, mas o Santos está preparado para conquistar esse título". Léo concorda com o técnico Leão, que já começou a se movimentar para que a partida final seja disputada na Vila Belmiro e não no Morumbi. "Seria um grande prêmio para nós disputar esse jogo histórico em casa, perto de nossa torcida", disse o lateral. RICARDO OLIVEIRA - Dúvida até a quarta-feira, Ricardo Oliveira retornou ao time mostrando muita disposição. Ele havia ficado afastado 39 dias por causa de uma contusão no joelho, fez um teste na manhã do jogo e pediu para Leão que o deixasse jogar. Depois da partida, Leão comentou que "o Ricardo Oliveira demonstrou muita convicção de que poderia voltar", razão que o levou a escalar o centroavante. "Afinal", completou, "quem se escala é próprio jogador". O atacante admite que não jogou muito bem, mas nem poderia ter sido diferente, depois de tanto tempo afastado dos campos. Seu entusiasmo, porém, é grande. "Infelizmente não marquei meu gol, mas corri, chutei e colaborei com o time e isso demonstra minha recuperação". Satisfeito com a volta, entende que estará em melhores condições dia 25, na primeira partida da final da Libertadores. "Estou muito bem e agora tenho que continuar trabalhando firme para melhorar física e tecnicamente, pois a conquista desse título é muito importante para todos nós".