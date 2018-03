Elano é a única dúvida de Leão no Santos Única dúvida de Leão para o importante jogo contra o Nacional, do Uruguai, no jogo de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, o meia Elano chegou nesta segunda-feira à tarde em Santos com o tornozelo esquerdo imobilizado e seguiu direto para uma clínica. Otimista, o jogador santista tirou um raio-x do local e acredita que terá condições de jogo para a partida decisiva na Vila Belmiro, às 21h40. "Meu tornozelo melhorou muito e vou continuar o tratamento para não ficar fora desse jogo importante", disse ele, revelando que não sentia mais dores. O médico Antônio Carlos Taira tem opinião idêntica a do atleta. "Vai depender de sua recuperação e vamos observá-lo para ver se tem condições de ser escalado". Elano contou que os médicos resolveram imobilizar sua perna para que ela não inchasse novamente. "Estou com grande esperança de jogar porque o momento que nós estamos passando é muito importante e não é uma dorzinha ou outra que vai deixar a gente fora do jogo". O meia contou que, quando torceu o tornozelo na vitória contra o Criciúma, por 3 a 1, pensou que tinha havido fratura. "Senti muita dor e achei que tinha quebrado, mas depois passei a mão e vi que tudo estava no lugar". Leão irá esperar a liberação dele para escalar o time. Caso ele não jogue, seu substituto será Nenê. Nesta quarta-feira à tarde, ele comanda coletivo no CT Rei Pelé e definirá a equipe. Diego e Ricardo Oliveira - que não jogaram domingo no Brasileiro por estarem suspensos - retornam à equipe. Situação - O Santos precisa vencer o adversário no tempo regulamentar de jogo para se classificar às quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis. Quem vencer vai enfrentar na próxima fase o ganhador do confronto entre o mexicano Cruz Azul e o colombiano Deportivo Cali.