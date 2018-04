Elano e Marco Antônio voltam a treinar no Grêmio

Elano se recupera de uma lesão no joelho direito sofrida há três semanas. Na reta final do tratamento, ele participou de trabalho técnico em campo reduzido no Olímpico. Marco Antônio, por sua vez, faz reabilitação em razão de um problema na coxa direita. Pela estimativa inicial, deve voltar em uma semana.

Apesar do retorno aos trabalhos, o departamento médico do Grêmio não deu detalhes sobre a situação dos jogadores. Eles não devem entrar em campo na semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho, no sábado, contra o Juventude, em Caxias do Sul.

Mas devem estar em condições de entrar em campo no decisivo confronto contra o Santa Fé, da Colômbia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro jogo deve ser disputado no dia 7 de maio, em Porto Alegre.