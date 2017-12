Elano é o único que preocupa no Santos Para o jogo de domingo, diante do Coritiba, em Curitiba (PR), o único jogador que preocupa no Santos é o meia Elano, que sofreu torção no tornozelo direito e teve que ser substituído no primeiro tempo da partida contra o Goiás. Nesta segunda-feira o pé de Elano estava bastante inchado e agora será feita uma ressonância magnética para verificar se houve ou não comprometimento dos ligamentos. "Ainda bem que não vamos ter jogo na quarta-feira porque com certeza não daria tempo para eu me recuperar. Até domingo, caso não tenha havido nada de mais grave, acredito que vou conseguir ficar bom", disse Elano. Embora evite falar na sua quase certa transferência para o Atlético de Madrid no final do ano, Elano afirma que não vai querer ficar fora dos cinco jogos restantes do Santos no Campeonato Brasileiro, que poderão ser seus últimos no clube. Preto Casagrande e Ricardinho (que apresentou-se à Seleção Brasileira para o jogo contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa 2006) cumpriram suspensão contra o Goiás e voltam ao time no Paraná. Zé Elias é outro que cumpriu suspensão e estará à disposição de Vanderlei Luxemburgo, mas deverá ficar no banco. O outro volante, Ricardo Bóvio continua em tratamento médico. A expectativa maior é em torno de Robinho. Ele chegou a se oferecer para jogar contra o Goiás e estava combinado que viajaria às 11h da manhã de domingo para Presidente Prudente (SP), ao lado do presidente do clube, Marcelo Teixeira, num jatinho fretado, mas acabou desistindo da idéia. De acordo com pessoas que tem estado a seu lado, Robinho está abalado e alterna bons e maus momentos. Depois do que aconteceu no domingo, Luxemburgo sabe que só voltará a ter Robinho depois que for solucionado o seqüestro da mãe do jogador, dona Marina Silva. Os jogadores do Santos folgaram nesta segunda-feira e só voltam a treinar nesta terça-feira, às 17h.