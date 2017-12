Elano espera disputar jogos decisivos Faltando três rodadas para acabar o Brasileiro, o meia Elano, do Santos, não quer passar o sufoco do ano passado, quando viu pela televisão seus companheiros disputando a final da Copa Libertadores enquanto o desejo maior estar em campo. Ele se dedica ao máximo para se recuperar logo da contusão no tornozelo direito para poder voltar ao time a tempo de participar dos jogos decisivos. Elano se contundiu na partida contra o Goiás, já ficou fora duas rodadas, e ainda sente dores no tornozelo. Nesta quarta-feira, ele vai passar por outra ultra-sonografia para avaliar o grau de cicatrização, mas seu estado ainda preocupa o médico Carlos Braga, aumentando o drama do atleta. Quando estiver liberado pelo departamento médico, terá de passar ainda por um período de recuperação e dificilmente estará pronto para jogar domingo contra o Grêmio. "É realmente muito ruim ficar fora do time num momento tão importante como esse, em que o grupo precisa fazer os resultados na tentativa de chegar ao título", comentou Elano, que tem esperança de voltar logo aos campos. "Essa é minha expectativa e estou seguindo todas as recomendações para que melhore rapidamente para poder jogar." Fora de campo, Elano vive também outra grande expectativa: ele vai se casar dia 21 do mês que vem com Alexandra, em Iracemápolis (SP), sua terra. Ele cuida dos preparativos e entre os cinco convidados para padrinho, há dois companheiros de futebol: o volante Narciso, um dos primeiros amigos que fez ao chegar ao Santos, e Edu Dracena, que conheceu na seleção, mantendo grande amizade. Viver essas suas situações é o bastante para Elano, que nem pensa na possibilidade de uma transferência no início do ano. Houve o interesse do Atlético de Madri, que teria oferecido US$ 4 milhões pelos direitos federativos do atleta, mas essas negociações deram uma esfriada. Ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2006 e os santistas contam com o meia para a disputa da Libertadores da América, se o time conseguir uma das quatro vagas que caberá aos primeiros colocados do Brasileiro. "Não penso em uma transferência nesse momento em que só quero me recuperar para voltar a jogar bola, mas ela pode acontecer se for um bom negócio para o clube e para mim", comentou. O mais provável é que ele seja liberado apenas no segundo semestre, caso surja outra proposta interessante.