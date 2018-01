Elano estréia com empate na Copa Uefa Na estréia de Elano, ex-Santos, o Shakhtar Donetsk vacilou. Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa da Uefa, a equipe ucraniana não passou de um empate por 1 a 1 contra o Schalke (Alemanha), em casa. O jogo de volta será no dia 24. O ex-meia do Santos entrou no intervalo, como estava previsto - no lugar de Igor Duljaj - e agradou aos torcedores do Shakhtar. Outro que também fez sua estréia foi meia Jadson, vice-campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. Ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo e participou do lance que originou o gol de empate dos donos da casa. No entanto, dois outros brasileiros que roubaram a cena. O atacante Aílton abriu o placar para o Schalke, logo aos sete minutos. O empate do Shakhtar saiu somente aos 41 da segunda etapa, com Brandão, ex-São Caetano. Com o resultado, o time alemão precisa apenas de um empate sem gols para seguir na competição. Ao Shakhtar resta apenas vencer ou empatar por 2 a 2, 3 a 3... Empate por 1 a 1 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Outro brasileiro que atuou bem nos jogos desta quarta-feira da Copa da Uefa foi o lateral-esquerdo Maxwell, do Ajax. Ele foi o autor do gol único da vitória da equipe holandesa sobre o Auxerre, em Amsterdã, aos 35 minutos do primeiro tempo. Em Atenas, um gol de Loukas Vintra, aos 21 do segundo tempo, garantiu a vitória do Panathinaikos por 1 a 0 sobre o Sevilla. Os laterais Daniel Alves e Adriano, o volante Renato e o atacante Júlio Baptista jogaram os 90 minutos. Em um dos jogos mais aguardados desta fase, Parma e Stuttgart ficaram no empate sem gols, na Itália. Partizan (Sérvia e Montenegro) e Dnipro (Ucrânia) também empataram: 2 a 2. Em Viena, a forte nevasca impediu a realização da partida entre Austria Vienna e Athletic Bilbao. O jogo deverá ser disputado dia 23. "Era uma pista de gelo. Não poderíamos fazer nada mesmo de chuteiras", contou o jogador Yeste. "Quando chegamos já dava para perceber que seria impossível jogar", completou Del Horno. Jogos desta quinta-feira: CSKA e Benfica; Olympiakos e Sochaux; Dynamo Kiev e Villarreal; Fenerbahçe e Zaragoza; Basel e Lille; Alemannia Aachen e Alkmaar; Graz e Middlesbrough; e Heerenveen e Newcastle.