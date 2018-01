Elano faz tratamento para pegar Uruguai Depois de torcer o tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo do jogo contra o Paraguai, na sexta-feira, o meia Elano corre contra o tempo para reunir condições e enfrentar os uruguaios, às 17 horas deste domingo, pela terceira rodada do Pré-Olímpico. O jogador acordou cedo e iniciou tratamento intensivo com o fisioterapeuta Odir Carmo. À tarde, após o almoço, ele será reavaliado pelo Dr. Rodrigo Lasmar. Wendell é a opção do técnico Ricardo Gomes.