Elano marca gol da vitória do Shakhtar O volante Elano, ex-Santos, foi o destaque da vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Volyn Lutsk por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira, na estréia do Campeonato Ucraniano. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o brasileiro, contratado no início deste ano, marcou o gol que deu os três pontos para sua equipe. No último final de semana, Elano também balançou a rede na conquista da Supercopa da Ucrânia contra o rival Dínamo de Kiev. O jogo terminou empatado em 1 a 1, no tempo normal, com gol do brasileiro, e foi decidido na disputa por pênaltis. O Shakhtar, que também conta com os brasileiros Jádson, Matuzalém e Brandão, ganhou por 3 a 2. Ainda nesta quarta-feira, o Dínamo de Kiev apenas empatou, em casa, com o Metalurg Zaporizhya por 1 a 1. O time da capital ucraniana tem no elenco vários jogadores do Brasil, como os atacantes Diogo Rincón (ex-Inter de Porto Alegre) e Kléber (ex-São Paulo).