Elano melhora e pode voltar contra o Chile A recuperação de Elano está sendo mais rápida do que o previsto e ele passou a ter uma pequena chance de ser liberado já para a partida de quinta-feira contra o Chile. O meia já caminha de tênis, sem proteção no tornozelo esquerdo, e não corre mais o risco de ficar fora do resto do torneio. "A melhora dele foi surpreendente. Se conseguir treinar nesta terça-feira ou quarta, poderá até estar à disposição do Ricardo para o jogo contra o Chile", disse o médico Rodrigo Lasmar. O meia santista sofreu a lesão no primeiro tempo da partida contra o Paraguai, sexta-feira. No dia seguinte, foi submetido a uma ressonância magnética, que constatou uma torção moderada e um estiramento nos ligamentos - o que levou o doutor Lasmar a colocar em dúvida sua recuperação até o final do torneio. "Faltam só duas semanas para a competição acabar, o prazo é muito curto. Vamos fazer o possível para recuperá-lo para o quadrangular final, mas nem isso é garantido", disse na ocasião. Agora, o médico garante que Elano logo estará em campo. "Para a fase final é certeza, mas talvez ele jogue até antes disso. Se não conseguir jogar contra o Chile, poderá jogar domingo caso o Brasil precise disputar a repescagem." O segredo da recuperação a jato do jogador está no fato de ele ficar 24 horas por dia aos cuidados do departamento médico. "Não é como no clube, onde o jogador se trata e vai para casa. Aqui nós temos a chance de acompanhá-lo o tempo todo, controlando a alimentação e o repouso." Nesta segunda-feira, Elano participou da sessão de hidroginástica que os jogadores tiveram pela manhã. À tarde, todos ficaram descansando no hotel. Nesta terça o grupo treinará em dois períodos - musculação pela manhã e treino tático à tarde. O técnico Ricardo Gomes fechará o dia indo ao estádio para ver de perto o jogo entre Chile e Paraguai.