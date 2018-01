Elano não perde a esperança do título Bem que o meia Elano estava otimista. Achava que o Santos ia ganhar de 3 a 1 do Boca Juniors quarta à noite, no La Bambonera, com gols de Robinho, Renato e Alex. Até o intervalo ele achava isso, mas a partir dos 20 minutos do segundo tempo seu semblante foi ficando mais tenso, até assistir ao final, a derrota por 2 a 0. Elano é um jogador extremamente calmo e durante o jogo quase não demonstrou reação. Acostumado a estar em campo, não escondia sua visão de futebolista: "olha o Robinho passando pela esquerda", disse ele, sempre atento numa jogada futura. Depois que Robinho sofreu a primeira falta violenta, ele comentou que os argentinos chamam para a briga e depois, no jogo de volta, confundem o adversário. "Achamos que eles vêm aqui para brigar, mas na verdade eles jogam futebol." Elano assistiu o jogo em seu apartamento, ao lado de cinco amigos e de um batalhão de mais de 20 jornalistas. Sempre com a mão no rosto, ora com as mãos nos olhos, ora coçando os lábios, isso quando não estava com os dedos entrelaçados. Também não demonstrou reação quando Delgado marcou o primeiro gol. Comentou, prontamente: "Eu disse que ia ser 3 a 1". No intervalo ele demonstrava a mesma confiança, dizendo que: "o time está bem posicionado em campo, fazendo uma boa partida e o gol vai sair logo." Na medida em que o gol demova a sair, Elano ia ficando mais tenso, e aos 20 minutos do segundo tempo já não escondia mais o nervosismo. Ao terminar o jogo, baixou a cabeça, pensando no que tinha acontecido. Logo depois estava refeito e já dava entrevistas: "Assim como eles tiveram oportunidades de fazer dois gols em Buenos Aires, nós também teremos chances de fazer os gols e os faremos no Morumbi", disse ele, confiante na conquista da Libertadores da América. O meia, que está fazendo tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão no joelho direito, mostrou-se confiante para a sua volta na partida de quarta-feira, no Morumbi. "Foi bom ter ficado em Santos pois deu para intensificar o tratamento, e como não sinto dores, devo jogar". Durante o dia Elano fez exercícios, deu toques na bola, fazendo alguns movimentos para testar o joelho. Ele não quis dizer em que posição jogará e, como Reginaldo Araújo foi expulso, não sabe se será o lateral direito. "Isso quem decide é o professor, que sabe o que é melhor para o time." Logo depois dos gols do Boca Juniors, e ao terminar a partida, a cidade de Santos teve de ouvir barulhos de rojões soltos por torcedores anti-santistas. "São os corintianos", comentou um dos jornalistas que assistiriam a partida na casa de Elano. Os quase dois mil torcedores que assistiram a partida na Vila Belmiro, mantendo um ritmo de como se o jogo fosse lá, tiveram que adiar a festa para quarta-feira.